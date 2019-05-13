Расписание нью-йоркской Недели сокращается

Организаторы объявили о том, что с осени Неделя моды в Нью-Йорке станет короче на два дня.
Начиная с сентября этого года Неделя моды в Нью-Йорке перейдет на новое расписание. Теперь показы будут занимать не семь дней, а всего пять. Такое решение организаторы приняли совместно с Советом модных дизайнеров Америки с Томом Фордом во главе. Изменения должны помочь привлечь больше внимания к самому мероприятию, ведь теперь иностранные гости смогут посетить показы в сжатые сроки. Кроме того, члены Совета предполагают, что так смогут вернуть на нью-йоркский подиум дизайнеров из Европы.
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