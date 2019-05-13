Вход
ADV
Интересно
Неделя моды в Нью-Йорке (588)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Расписание нью-йоркской Недели сокращается

  • 134
  • 0
  • 13 Мая 201912:50
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке
Организаторы объявили о том, что с осени Неделя моды в Нью-Йорке станет короче на два дня. Начиная с сентября этого года Неделя моды в Нью-Йорке перейдет на новое расписание. Теперь показы будут занимать не семь дней, а всего пять. Такое решение организаторы приняли совместно с Советом модных дизайнеров Америки с Томом Фордом во главе. Изменения должны помочь привлечь больше внимания к самому мероприятию, ведь теперь иностранные гости смогут посетить показы в сжатые сроки. Кроме того, члены Совета предполагают, что так смогут вернуть на нью-йоркский подиум дизайнеров из Европы.
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru