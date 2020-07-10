Расписание Недели моды в Нью-Йорке заметно сократилось

Совет модных дизайнеров Америки уменьшил расписание нью-йоркских показов на три дня.

Организаторы Недели моды в Нью-Йорки объявили новый даты показов. Шоу сезона весна-лето пройдут с 14 по 16 сентября 2020 года, а не с 11 по 16 сентября, как планировалось ранее. Сообщается, что решение члены CFDA приняли в связи с тем, что многие бренды отказались от предстоящих шоу, в их числе такие флагманы, как Marc Jacobs и Michael Kors.