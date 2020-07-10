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Неделя моды в Нью-Йорке (605)
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Артем Кузелев

Расписание Недели моды в Нью-Йорке заметно сократилось

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  • 10 Июля 202015:16
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке

Совет модных дизайнеров Америки уменьшил расписание нью-йоркских показов на три дня.

Организаторы Недели моды в Нью-Йорки объявили новый даты показов. Шоу сезона весна-лето пройдут с 14 по 16 сентября 2020 года, а не с 11 по 16 сентября, как планировалось ранее. Сообщается, что решение члены CFDA приняли в связи с тем, что многие бренды отказались от предстоящих шоу, в их числе такие флагманы, как Marc Jacobs и Michael Kors.

 
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