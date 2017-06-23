Разнообразные сумки от бренда Ante Kovac

Какую роль в жизни представительниц прекрасного пола играет сумка? Многие ошибочно предполагают что этот аксессуар не столь важен в образе современной девушки, но это далеко не так. Сумка может кардинально поменять устоявшийся стиль, привнеся нечто новое и неповторимое. Большинство играют в безопасную модную игру, выбирая нейтральные изделия всем известных брендов, не думая о том, что большинство девушек приобретают именно такую же модель, не придавая особого значения своей индивидуальности. В современном мире, где тренды играют важную роль, большинство забывают о том, что можно отличаться от серой массы, стоит лишь включить немного фантазии и выйти за устоявшиеся рамки. Что делает девушку счастливой? Понимание и уверенность в том, что она неотразима. А решающую роль в ее идеальном образе может сыграть, казалось бы, незначительная вещь, ею может быть даже сумка!
Сумка, помимо своего стилистического предназначения, играет важнейшую функциональную роль. Без этого аксессуара не обойтись и дня: поход на работу или по магазинам, выход в ресторан или театр, поездка в путешествие или на природу... выходя из дома по любому случаю, при себе у каждой девушки всегда есть сумка, хранящая все самые нужны вещи, большие тайны и маленькие секреты - все это находится в этом важном аксессуаре! Каких только видов сумок не бывает и все это многообразие сумочных вариантов можно найти в арсенале русского бренда Ante Kovac.
На протяжении многих лет бренд создает необычные сумки и аксессуары на любой вкус и цвет, всевозможных форм и дизайна. Первыми экспериментами в области кожгалантереи стали сумки-трансформеры. Подобная сумка состояла из нескольких фрагментов, которые можно разъединять и соединять, получая в итоге сразу несколько сумок разных размеров. Неотъемлемой фишкой Ante Kovac всегда являлись саквояжи, которые сложно найти у других русских брендов. Этот старейший вид сумки добавляет нотку элегантности, винтажности и благородства в любой образ и прекрасно сочетается как с классикой, так и с повседневными джинсами. Универсальность изделий бренда не имеет границ и позволяет обладателю сумки Ante Kovac каждый день экспериментировать со своим стилем.
Благо экспериментировать с Ante Kovac можно бесконечно. Каждый год бренд выпускает по несколько коллекций на различную тематику. Недавняя коллекция была вдохновлена художественным наследием великого Пабло Пикассо. Бренд изобразил на изделиях несколько полотен художника, в своей собственной манере, при этом, помимо известных картин, мастера бренда создали и собственные рисунки, выполненные в фирменной стилистике Пикассо. Эта коллекция является одной из самых масштабных по количеству наименований, разнообразию форм и дизайна. В "Picasso" можно найти саквояжи, рюкзаки, портфели, повседневные сумки, клатчи, портмоне, обложки для документов косметички и много других аксессуаров, с рисунками и без, выполненных из лаковой или матовой кожи, любого размера и подходящих под любой возраст. Хотя разнообразие является отличительной чертой не только коллекции посвященной Пикассо - каждая коллекция Ante Kovac кардинально отличается друг от друга...
Одним из самых любимых художников бренда является чешский плакатист, творивший во времена царствования стиля модерн - Альфонс Муха. Эта коллекция получилась очень женственной и благородной, как и сами музы художника расположившиеся на сумках Ante Kovac в этой коллекции. Уникальность бренда заключается в умении перевоплощать привычные всем сумки в арт-объекты с неповторимой атмосферой. Саквояжи Ante Kovac ярче всего преображаются, а в коллекции "Альфонс Муха. Модерн" они приняли максимально винтажный вид, словно придя к нам из начала 20-го века.
В коллекции Ван Гог мастера бренда решили поиграть с винтажной тематикой, состаривая материалы из которых создавались сумки. Но главной идеей коллекции стала мысль о том, что каждое изделие могло бы принадлежать самому художнику или его музе, о чем свидетельствовали бирки на каждом произведении с надписью Mr. Van Gogh или Mrs Van Gogh. По изделиям Ante Kovac можно изучать историю искусств и биографии художников, а многие впервые открывают для себя искусство того или иного художника, взяв в руки сумку Ante Kovac. Таким образом бренд не только делает вас стильными и красивыми, но и несет в каждом своем произведении интересную информацию и идею.
Бренд вдохновляется не только искусством и великими мастерами живописи, на создание уникальной коллекции может побудить все что угодно, например сказочные истории. Алиса в стране чудес, Бременские музыканты, Лиса и журавль становились главными героями прошлогодней коллекции "Сказки", ставшей одной из самых популярных коллекций Ante Kovac. Детальные, красочные и завораживающие рисунки этой коллекции будоражат представительниц прекрасного пола любого возраста, а сочные сочетания цветов и оттенков станут идеальным летним вариантом. Помимо ярких изделий этой коллекции, любительницы не броских рисунков тоже найдут для себя сумки по вкусу, а одним из любимцев Сказок стал Чеширский кот со своей загадочной улыбкой, расположившийся на нескольких клатчах и сумках.
В разгар лета все стремятся к яркости и позитиву, а хорошее настроение приходит с жизнерадостными красками, именно поэтому сумки Ante Kovac являются идеальным вариантом для летнего гардероба. Конечно же, в другие времена года изделия этого бренда тоже уместны и не несут сезонной направленности, но летом хочется блистать как никогда и с сумкой Ante Kovac девушка станет самой яркой модницей сезона!
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.