Red Carpet: Гостьи церемонии MTV Movie & TV Awards

Легендарный телеканал раздал в Санта-Монике свои премии в области кино.
Ежегодная церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards состоялась на днях в жаркой Санта-Монике. Поддержать лауреатов премии, присуждаемой за достижения в области кино, в этот вечер пришли многие знаменитости. На красной ковровой дорожке мероприятия замечены Джада Пинкетт-Смит, Элизабет Мосс, Миша Бартон, Кирнан Шипка и другие звезды.
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