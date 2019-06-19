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Артем Кузелев

Red Carpet: Гостьи церемонии MTV Movie & TV Awards

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  • 19 Июня 201911:49
Сюжеты: Red Carpet, MTV

Легендарный телеканал раздал в Санта-Монике свои премии в области кино.

Ежегодная церемония вручения наград MTV Movie & TV Awards состоялась на днях в жаркой Санта-Монике. Поддержать лауреатов премии, присуждаемой за достижения в области кино, в этот вечер пришли многие знаменитости. На красной ковровой дорожке мероприятия замечены Джада Пинкетт-Смит, Элизабет Мосс, Миша Бартон, Кирнан Шипка и другие звезды.

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