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Артем Кузелев

Red Carpet: Гости гала-ужина российского павильона в Венеции

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  • 13 Мая 201918:38

Еще одним запоминающимся событием венецианской биеннале стало торжество, устроенное в российском павильоне.

В рамках 58-й биеннале в Венеции Государственный музей Эрмитаж представил проект Lc 15: 11–32 художника Александра Шишкина-Хокусая. Выставка собрала друзей и коллег художника, которые после торжественного открытия отправились на гала-ужин российского павильона. На мероприятии можно было увидеть директоров музеев, известных галеристов, а также знаменитостей мира шоу-бизнеса.

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