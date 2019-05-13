Red Carpet: Гости гала-ужина российского павильона в Венеции

Еще одним запоминающимся событием венецианской биеннале стало торжество, устроенное в российском павильоне.

В рамках 58-й биеннале в Венеции Государственный музей Эрмитаж представил проект Lc 15: 11–32 художника Александра Шишкина-Хокусая. Выставка собрала друзей и коллег художника, которые после торжественного открытия отправились на гала-ужин российского павильона. На мероприятии можно было увидеть директоров музеев, известных галеристов, а также знаменитостей мира шоу-бизнеса.