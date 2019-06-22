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Артем Кузелев

Red Carpet: Москва богемная

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  • 22 Июня 201914:54
Сюжеты: Red Carpet, Louis Vuitton

В начале недели в столице открылись сразу две масштабные выставки – «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное» и «Щукин. Биография коллекции».

Вечером понедельника Пушкинский музей собрал невероятное количество звездных ценителей искусства. Здесь открылись сразу две грандиозные выставки – «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное» и «Щукин. Биография коллекции». На такое масштабное и значимое событие приехали самые стильные девушки Москвы – Рената Литвинова, Ольга Карпуть, Юлия Снигирь, Ксения Собчак, Алла Вербер и другие звезды. Европу представляли Наталья Водянова, Алисия Викандер и Стейси Мартин.

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