Реклама Alexander Wang теперь без моделей

Александр Вэнг представил первые кадры весенне-летней кампании, в съемках которой не были задействованы модели.

1 / 3 Alexander Wang. Весна, 2018





В прошлом месяце Александр Вэнг представил осенне-зимнюю коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке, а теперь опубликовал первые снимки новой рекламной кампании. Как оказалось, одежду сезона весна-лето 2018 дизайнер предпочитает рекламировать без участия моделей. Практически без их участия, потому что незримо манекенщицы и знаменитости все же присутствуют на снимках – в виде высказываний. Автором необычной черно-белой фотосессии стал фотограф Альберт Уотсон.