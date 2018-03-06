Реклама Alexander Wang теперь без моделей

Александр Вэнг представил первые кадры весенне-летней кампании, в съемках которой не были задействованы модели.
В прошлом месяце Александр Вэнг представил осенне-зимнюю коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке, а теперь опубликовал первые снимки новой рекламной кампании. Как оказалось, одежду сезона весна-лето 2018 дизайнер предпочитает рекламировать без участия моделей. Практически без их участия, потому что незримо манекенщицы и знаменитости все же присутствуют на снимках – в виде высказываний. Автором необычной черно-белой фотосессии стал фотограф Альберт Уотсон.
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