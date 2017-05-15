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Артем Кузелев

Рекламная кампания Miu Miu. Pre-Fall, 2017

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  • 15 Мая 201710:28
Сюжеты: Miu Miu, Рекламные кампании

Итальянский дом моды опубликовал снимки из рекламной кампании новой межсезонной коллекции.

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  • Miu Miu. Pre-Fall, 2017

На этот раз для работы над рекламной фотосессией Миучча Прала пригласила Аласдера Маклеллана. Фотограф запечатлел актрису Айми Кинг и моделей Саманту Арчибальд, Ишу Ходжес и Лили Нова в нарядах из межсезонной коллекции этого года.  По сюжету девушки не то собираются на вечеринку, не то отмечают праздник в гостиничном номере. Создать правильное настроение им помогают роскошные наряды от Miu Miu, в которых много атласа, россыпей камней и кристаллов.

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