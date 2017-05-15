Рекламная кампания Miu Miu. Pre-Fall, 2017

Итальянский дом моды опубликовал снимки из рекламной кампании новой межсезонной коллекции.

1 / 9 Miu Miu. Pre-Fall, 2017

















На этот раз для работы над рекламной фотосессией Миучча Прала пригласила Аласдера Маклеллана. Фотограф запечатлел актрису Айми Кинг и моделей Саманту Арчибальд, Ишу Ходжес и Лили Нова в нарядах из межсезонной коллекции этого года. По сюжету девушки не то собираются на вечеринку, не то отмечают праздник в гостиничном номере. Создать правильное настроение им помогают роскошные наряды от Miu Miu, в которых много атласа, россыпей камней и кристаллов.