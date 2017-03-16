Рекламу Saint Laurent запретили во Франции

На родине модного дома под запрет попала рекламная кампания весенне-летней коллекции.

1 / 3 Saint Laurent. Весна-лето, 2017





Как известно, Комитет по рекламным стандартам Франции – организация довольно строгая, но справедливая. Получив целый ряд жалоб от граждан, сотрудники Комитета обязали холдинг Kering остановить распространение рекламы Saint Laurent на территории Франции. Главными причинами недовольства праведных французов стали снимки, «унижающие женское достоинство», «подстрекающие к насилию» и «поощряющие анорексию». Решение Комитета по рекламным стандартам Франции обязывает Kering убрать всю наружную рекламу (250 рекламных щитов), а также остановить публикацию снимков в журналах.

Над созданием кампании работали модели Фернанда Оливейра и Хиандра Мартинес, фотографы Инес ван Ламсвеерде и Винудх Матадин, стилист Аластер Макким и дизайнер Энтони Ваккарелло.