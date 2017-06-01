Ретроспективная выставка Анны Суи в Лондоне

Музей моды и текстиля представил посетителям масштабные проект, посвященный творчеству дизайнера Анны Суи.

1 / 9 Фрагменты выставки, посвященной Анне Суи

















Анна Суи известна как один из самых прогрессивных современных дизайнеров. Отдать дань уважения ей решили кураторы лондонского Музея моды и текстиля. Именно здесь на днях открылась большая ретроспектива, посвященная творчеству Анны и состоящая из 125 экспонатов. Среди экспонируемых предметов одежда, аксессуары, обувь и головные уборы. Кроме того, в стенах музея представлены предметы интерьера, созданные Суи в коллаборации с другими марками. Посетить экспозицию можно до 1 октября 2017 года.