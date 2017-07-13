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Артем Кузелев

Рианна и Puma возвращаются в Нью-Йорк

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  • 13 Июля 201712:07
Сюжеты: Puma, Rihanna (Рианна), Неделя моды в Нью-Йорке

После двух сезонов в Париже марка Fenty Puma by Rihanna продолжит показы на Неделе моды в Нью-Йорке.

Руководство марки Puma сообщило, что показ следующей коллекции линейки Fenty Puma by Rihanna состоится в сентябре этого года на нью-йоркской Неделе моды. Здесь музыкант и дизайнер представит модели сезона весна-лето 2018. Организаторы сентябрьских шоу не могут не радоваться этой новости после ухода из официального расписания таких авторитетных брендов, как Proenza Schouler и Rodarte.

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