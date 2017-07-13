Рианна и Puma возвращаются в Нью-Йорк

После двух сезонов в Париже марка Fenty Puma by Rihanna продолжит показы на Неделе моды в Нью-Йорке.

Руководство марки Puma сообщило, что показ следующей коллекции линейки Fenty Puma by Rihanna состоится в сентябре этого года на нью-йоркской Неделе моды. Здесь музыкант и дизайнер представит модели сезона весна-лето 2018. Организаторы сентябрьских шоу не могут не радоваться этой новости после ухода из официального расписания таких авторитетных брендов, как Proenza Schouler и Rodarte.