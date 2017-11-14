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Артем Кузелев

Рождественский кампейн Swarovski Holiday 2017

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  • 14 Ноября 201712:53
Сюжеты: Swarovski, Рекламные кампании, Рождество и Новый год

В съемках предпраздничной рекламной кампании марки приняли участие Наоми Кэмпбелл, Карли Клосс, Джордан Данн и другие звезды.

На днях компания Swarovski опубликовала свой традиционный рождественский кампейн. На этот раз на снимках и в коротком видео можно увидеть супермоделей Наоми Кэмпбелл, Карли Клосс, Джордан Данн и других знаменитостей. Получилось довольно скромно, хотя праздничное настроение новая кампания все же создает.

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