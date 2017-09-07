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Артем Кузелев

Руби Роуз стала новым лицом Nike Sportswear

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  • 07 Сентября 201711:53
Сюжеты: Nike

Австралийская модель, телеведущая, диджей, певица, актриса и звезда сериала «Оранжевый – новый черный» стала главной героиней кампании Nike Sportswear.

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  • Nike Sportswear. Осень, 2017

Руби Роуз – девушка очень популярная и занятая. Эту модель и актрису редко встретишь в журнальных проектах или рекламе, но осенний сезон принес ее поклонникам настоящий сюрприз. Руби стала лицом новой рекламной кампании линии Nike Sportswear. Фотосессия прошла в перерывах между съемками в новых картинах Джона Тертелтауба и Триш Си.

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