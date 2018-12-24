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Артем Кузелев

С Дольче и Габбаны сняли обвинения в уклонении от уплаты налогов

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  • 24 Декабря 201817:46
Сюжеты: Dolce&Gabbana

Вопрос о прозрачности итальянской компании закрыт окончательно.

Несмотря на недавний расистский скандал Доменико Дольче и Стефано Габбаны есть все основания праздновать. На днях дизайнеры были окончательно освобождены от обвинений в уклонении от уплаты налогов. Если в 2014 году бизнесмены были оправданы на уровне уголовного преследования, то теперь оправдание подтвердил и суд более высокой инстанции. Никаких штрафов налоговая инспекция выписывать Дольче и Габбане не будет – расследование, начатое итальянской финансовой полицией еще в 2008 году, завершено в пользу марки.

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