Съемка новой рекламы Stella McCartney прошла на свалке

Британский дизайнер продолжает размышлять на тему загрязнения окружающей среды и призывает к разумному потреблению.

1 / 3 Stella McCartney. Осень-зима, 2017/18





Съемки осенне-зимней рекламной кампании марки Stella McCartney проходили на самой настоящей свалке. Съемочная группа отправилась на Восточное побережье Шотландии, чтобы задокументировать искусственные ландшафты, появившиеся в результате скопления мусора. Фотограф Харли Уэйр запечатлел моделей в стильных нарядах от Стеллы на фоне отходов, выброшенных на берег из океана. Таким образом дизайнер в очередной раз напоминает о бережном отношении к природе и необходимости пересмотреть свои взгляды на потребление и экологию.