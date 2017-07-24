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Артем Кузелев

Съемка новой рекламы Stella McCartney прошла на свалке

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  • 24 Июля 201712:21
Сюжеты: Stella McCartney, Рекламные кампании

Британский дизайнер продолжает размышлять на тему загрязнения окружающей среды и призывает к разумному потреблению.

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  • Stella McCartney. Осень-зима, 2017/18

Съемки осенне-зимней рекламной кампании марки Stella McCartney проходили на самой настоящей свалке. Съемочная группа отправилась на Восточное побережье Шотландии, чтобы задокументировать искусственные ландшафты, появившиеся в результате скопления мусора. Фотограф Харли Уэйр запечатлел моделей в стильных нарядах от Стеллы на фоне отходов, выброшенных на берег из океана. Таким образом дизайнер в очередной раз напоминает о бережном отношении к природе и необходимости пересмотреть свои взгляды на потребление и экологию.

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