Сьюзи Менкес и скандал вокруг Dolce & Gabbana

Известному модному критику и постоянному автору Vogue пришлось оправдываться за хвалебную рецензию на новую коллекцию итальянской марки.

После субботнего показа кутюрной коллекции Dolce & Gabbana Сьюзи Менкес написала хвалебную рецензию, в которой расхвалила и само шоу, и труд дизайнеров. Однако материал журналистки вызвал негодование у авторов издания 1 Granary: журнал опубликовал текст, в котором раскритиковал Менкес. В частности, критику напомнил о недавнем расистском скандале вокруг итальянского бренда, который повлек негативные последствия для бизнеса. Кроме того, авторы журнала подчеркнули важность и значимость мнения, которое высказывает Сьюзи: «Сьюзи Менкес, вероятно, не нужно напоминать о влиянии, которое авторы могут оказать на культуру, поэтому так удивительно и неутешительно читать эту рецензию в британском Vogue. Мода не создается в вакууме. Одежда не появляется чудесным образом из ниоткуда, прежде чем ее показывают на подиуме. Расизм реален, и он влияет на индустрию каждый день».

В ответ на такую критику Менкес опубликовала пост, но на этот раз не на сайте Vogue, а на личной страничке в Instagram. Журналистка принесла свои извинения: «Я восхищаюсь Китаем как страной. И я ценю мировой охват моего нынешнего работодателя, Conde Nast. Моя работа журналиста состоит в том, чтобы следить за максимальным количеством коллекций и дизайнеров и рассказать о том, что вижу. Я приношу глубочайшие извинения, если мои слова были интерпретированы как приверженность расизму, который я осуждаю».