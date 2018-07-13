Самые экологичные марки по версии Greenpeace

Международная экологическая организация опубликовала ежегодный отчет, в котором также назвала самые экологичные модные бренды.

В новом докладе Greenpeace можно найти список самых дружелюбных по отношению к окружающей среде брендов. Так сотрудники организации хотят мотивировать других производителей одежды отказаться от использования вредных химикатов и их производных, а также уделять больше внимания не только конечному продукту и коммерческой выгоде. Среди 80 изученных марок лидерами по экологичности оказались Puma, Nike, adidas, Primark, H&M, Levi’s, G-Star Raw, холдинг Inditex, Benetton и компания Fast Retailing (Uniqlo). Если говорить о люксовом сегменте, то здесь лидируют Valentino и Burberry.