Шарлотта Генсбур названа новым лицом Saint Laurent

Энтони Ваккарелло пригласил французскую актрису и певицу стать лицом осенне-зимней коллекции этого года.

За пару дней до открытия Каннского кинофестиваля парижский дом моды опубликовал новый рекламный видеоролик. Лицом коллекции будущего сезона стала Шарлотта Генсбур, которая в этом году представляет в Каннах триллер Арно Деплешена «Призраки Исмаэля». Рекламное видео во многом повторяет атмосферу новой картины: актриса появляется на заброшенных складах в блистательном наряде от Saint Laurent. Получилось очень эффектно.