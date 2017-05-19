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Yves Saint Laurent (195)
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Артем Кузелев

Шарлотта Генсбур названа новым лицом Saint Laurent

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  • 19 Мая 201723:11
Сюжеты: Yves Saint Laurent, Рекламные кампании

Энтони Ваккарелло пригласил французскую актрису и певицу стать лицом осенне-зимней коллекции этого года.

За пару дней до открытия Каннского кинофестиваля парижский дом моды опубликовал новый рекламный видеоролик. Лицом коллекции будущего сезона стала Шарлотта Генсбур, которая в этом году представляет в Каннах триллер Арно Деплешена «Призраки Исмаэля». Рекламное видео во многом повторяет атмосферу новой картины: актриса появляется на заброшенных складах в блистательном наряде от Saint Laurent. Получилось очень эффектно.

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