Шейн Оливер теперь работает с Helmut Lang

Основатель американского бренда Hood by Air разработает специальную коллекцию для марки Helmut Lang.

Шейн Оливер, отец-основатель и креативный директор стритстайл-марки Hood by Air, разрабатывает специальную коллекцию для культовой марки 1990-х годов. Как известно, Хельмут Ланг еще в 1980-х годах одним из первых отказался от разделения коллекций на мужские и женские и создавал авангардную одежду в минималистичном стиле. Последний показ Helmut Lang на Неделе моды состоялся три года назад, однако теперь руководство марки сообщило, что готово вновь завоевать индустрию.

Осенью этого года мы сможем собственными глазами увидеть триумфальное возвращение легендарного бренда. Для этого генеральный директор Helmut Lang Эндрю Розен пригласил редактора Dazed Изабеллу Берли на пост временного редактора-резидента бренда. В свою очередь Берли предложила Шейну Оливеру из Hood Air поработать над созданием специальной коллекции, которая будет показана в сентябре 2017 года. Пока что известно лишь, что коллекция будет включать женские и мужские образы, а также линию аксессуаров.