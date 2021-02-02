Шоурум ERD организует маркет российских дизайнеров ERD POP UP St. Valentine's Day

В преддверии праздника всех влюблённых 12 и 13 февраля в шоуруме ERD showroomerd.com пройдет маркет российских дизайнеров, посвящённый Дню Святого Валентина.

На маркете ERD POP UP St. Valentine's Day можно будет выбрать оригинальные подарки себе и своим любимым и луки для свиданий. В шоуруме ERD Вы найдёте одежду от локальных брендов по низким ценам, весенние новинки гардероба, шампанское, музыку и атмосферу праздника!

К настоящему моменту своё согласие на участие дали такие дизайнеры и бренды как:

• ZA_ZA

• DOKUCHAEVA

• Magnetic Wear

• BUGERA RUSSIA

• Rare Moscow

• Dellur

• Другие Берега

• Dima Kustikov

• VLT CITY

• VAD & VAN

Режим работы ERD POP UP St. Valentine's Day: 12 и 13 февраля, с 13:00 до 21:00.

Адрес: Москва, Малая Семеновская 3А, стр. 1, шоурум ERD (400 метров от станции метро Электрозаводская)

Вход свободный!