Шоурум ERD организует маркет российских дизайнеров ERD POP UP St. Valentine's Day

В преддверии праздника всех влюблённых 12 и 13 февраля в шоуруме ERD showroomerd.com пройдет маркет российских дизайнеров, посвящённый Дню Святого Валентина.
На маркете ERD POP UP St. Valentine's Day можно будет выбрать оригинальные подарки себе и своим любимым и луки для свиданий. В шоуруме ERD Вы найдёте одежду от локальных брендов по низким ценам, весенние новинки гардероба, шампанское, музыку и атмосферу праздника!
К настоящему моменту своё согласие на участие дали такие дизайнеры и бренды как:
• ZA_ZA
• DOKUCHAEVA
• Magnetic Wear
• BUGERA RUSSIA
• Rare Moscow
• Dellur
• Другие Берега
• Dima Kustikov
• VLT CITY
• VAD & VAN
Режим работы ERD POP UP St. Valentine's Day: 12 и 13 февраля, с 13:00 до 21:00.
Адрес: Москва, Малая Семеновская 3А, стр. 1, шоурум ERD (400 метров от станции метро Электрозаводская)
Вход свободный!
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