Синий чай от института Pantone

Главные эксперты в области колористики выпустили чай в честь официального цвета 2020 года.

Институт цвета Pantone и производитель люксового чая Tealeaves объявили о коллаборации. Компании выпустила чай, который при заваривании окрашивает кипяток в синий оттенок 19-4052 Classic Blue, который был объявлен главным цветом 2020 года. Вкусовой букет чая составлен из ароматных трав, ягод и цитрусовых. Купить трендовый чай можно лишь на официальном сайте Tealeaves, правда, стоит немало: 6 долларов за 5 порций или 22 доллара за 25 порций.