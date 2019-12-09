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Артем Кузелев

Синий чай от института Pantone

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  • 09 Декабря 201912:27
Сюжеты: PANTONE

Главные эксперты в области колористики выпустили чай в честь официального цвета 2020 года.

Институт цвета Pantone и производитель люксового чая Tealeaves объявили о коллаборации. Компании выпустила чай, который при заваривании окрашивает кипяток в синий оттенок 19-4052 Classic Blue, который был объявлен главным цветом 2020 года. Вкусовой букет чая составлен из ароматных трав, ягод и цитрусовых. Купить трендовый чай можно лишь на официальном сайте Tealeaves, правда, стоит немало: 6 долларов за 5 порций или 22 доллара за 25 порций.

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