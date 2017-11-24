Сладкие сны: новая коллекция одежды и обуви для дома и сна от ТВОЕ

В прохладные осенние вечера хочется закутаться в плед и провести весь день дома в тепле. Пижамы и ночные сорочки бренда ТВОЕ идеально подойдут для уютных вечеров и комфортного сна. Яркие цвета изделий напомнят о летних солнечных днях, а забавные молодёжные принты заставят улыбнуться даже в самую серую погоду.

В новой коллекции ТВОЕ можно найти одежду для дома и сна на любой вкус: женственные ночные сорочки и милые пижамы различных фасонов – с шортами и брюками, футболками и лонгсливами, которые можно комбинировать между собой. Все вещи выполнены из высококачественного хлопка, что делает изделия теплыми и приятными на ощупь. Среди принтов, используемых для данной коллекции, есть и изображения всеми любимых Микки Мауса и его подруги Мини.

Дополнить домашний лук можно уютными тапочками от ТВОЕ. Тёплые и мягкие, однотонные и с принтами, в виде носочков или уггов, с ушками или бантиками – они просто незаменимы в холодную погоду. Такие милые и практичные аксессуары – must-have сезона осень-зима.

Приобрести понравившиеся модели из коллекции домашней одежды можно во всех магазинах сети, а также в интернет-магазине ТВОЕ–www.tvoe.ru.