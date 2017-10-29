Согреваемся вместе с вязаными аксессуарами от ТВОЕ

Первый снег открыл сезон холодов, а это значит, что пора утепляться с помощью вязаных аксессуаров из новой коллекции ТВОЕ.

Женская линейка представлена широким выбором шапок самых разнообразных цветов: от классических белого и черного до ярких оранжевого, красного и синего. Новинка этого сезона – шапки из акрила насыщенных оттенков бордового, цвета индиго и розового. Дизайнеры ТВОЕ не забыли и про всеми любимую деталь: в новой коллекции большой выбор шапок с пушистыми помпонами. В магазинах ТВОЕ к шапке можно подобрать шарф на любой вкус – шарф-снуд, с кисточками или вариант из крупной вязки, которые будут стильно сочетаться с другими элементами гардероба и завершат образ. Дополнить комплект можно тёплыми перчатками или варежками. Перчатки в новой коллекции представлены в нежных розовом и голубом цветах, и в по-осеннему классических глубоком синем и насыщенно-бордовом.

Для мужчин в этом сезоне бренд ТВОЕ предлагает шапки классического кроя с отворотами и без. Изделия представлены в широкой цветовой гамме: актуальных осенних цветах бордо и хаки, а также практичных черном и сером.

Приобрести понравившиеся модели из коллекции зимних аксессуаров можно во всех магазинах сети, а также в интернет-магазине ТВОЕ–www.tvoe.ru.