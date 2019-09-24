Следующий круизный показ Chanel пройдет на Капри

Будущей весной парижский дом моды представит вторую круизную коллекцию Виржини Виар в Италии.

Парижский модный дом раскрыл локацию, на которой пройдет показ круизной коллекции 2021 года. Марка Chanel представит ее 7 мая на итальянском острове Капри. Как сообщил президент компании Бруно Павловски, Италия вдохновляет Виржини Виар, которая теперь занимает пост креативного директора в доме.