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Артем Кузелев

Слова Лагерфельда вызвали возмущение в индустрии

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  • 21 Апреля 201800:36
Сюжеты: Chanel, Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Недавнее интервью главы дома Chanel журналу Numero вызвало волну возмущения среди участников индустрии.

Первыми на странные и неполиткорректные заявления Карла ответили представители организации Model Alliance. Инициативная группа выразила возмущение грубыми высказываниями дизайнера в адрес моделей. Глава Model Alliance Сара Зифф призвала общественность принять меры против Лагерфельда. По словам Зифф, люди, поощряющие харрасмент и неэтичное поведение, должны отвечать за свои слова.

В своем заявлении Сара Зифф подчеркивает: «Model Alliance не собирается терпеть травлю или оскорбления в индустрии, ни физические, ни моральные. Мир моды должен быть местом, где расцветают творчество и самовыражение, и где к каждому работнику относятся с уважением».

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