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Артем Кузелев

Современные художники для Louis Vuitton

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  • 04 Июня 201921:06
Сюжеты: Louis Vuitton, Сумки

Парижский дом моды выпустил коллекцию сумок в коллаборации с шестью современными художниками.

Дом Louis Vuitton представил результаты своей новой коллаборации. На этот раз парижская марка сотрудничала с шестью современными художниками, которые разработали дизайн сумок для капсулы Atry Capucines. Над новыми моделями работали американцы Йонас Вуд, Алекс Израэль, Сэм Фоллс и Тшабалала Селф, швейцарец Урс Фишер и Николас Хлобо из ЮАР. Приобрести новинки можно на сайте Louis Vuitton.

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