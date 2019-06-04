Современные художники для Louis Vuitton

Парижский дом моды выпустил коллекцию сумок в коллаборации с шестью современными художниками.

Дом Louis Vuitton представил результаты своей новой коллаборации. На этот раз парижская марка сотрудничала с шестью современными художниками, которые разработали дизайн сумок для капсулы Atry Capucines. Над новыми моделями работали американцы Йонас Вуд, Алекс Израэль, Сэм Фоллс и Тшабалала Селф, швейцарец Урс Фишер и Николас Хлобо из ЮАР. Приобрести новинки можно на сайте Louis Vuitton.