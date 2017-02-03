Срочно и официально: Рикардо Тиши покидает Givenchy!

Дизайнер увольняется после 12 лет работы на посту креативного директора парижского дома моды.

Главной новостью четверга стало известие о том, что Рикардо Тиши покидает парижский дом Givenchy. Информация подтверждена обеими сторонами. Последними коллекциями дизайнера для марки стали мужская сезона осень-зима 2017/18 и кутюрная сезона весна 2017, которую Тиши посвятил Франке Соццани.

О том, кто займет место Рикардо, пока что не сообщается. Так же пока что неизвестно, чем займется ушедший в отставку дизайнер. Впрочем, у Тиши в запасе есть все еще открытое предложение от Донателлы Версаче возглавить ее дом моды.