Ссора жителей Китая и марки Dolce & Gabbana продолжается

Попытавшись наладить отношения с китайскими клиентами, Доменико Дольче и Стефано Габбана снова оскандалились.

Казалось бы, ссора между итальянской маркой и Китаем завершилась, когда дизайнерский дуэт опубликовал видео, в котором принес извинения жителям Поднебесной. Однако на днях скандал вновь ожил благодаря Instagram-аккаунту Diet Prada. Администраторы страницы опубликовали коллаж из скриншота переписки, в которой Стефано Габбана обзывает Китай грязной вонючей мафией, и фотографии футболки из новой коллекции марки. Ярко-желтая модель посвящена китайскому Новому году и украшена принтом со свиньей, держащей копытами деньги.

Пользователи соцсетей тут же отреагировали, заметив, что дизайнеры по-прежнему относятся к китайцам, как к «богатым свиньям». При этом многие подчеркнули, что Дольче и Габбана давно производят неинтересный дизайн.