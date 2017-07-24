Старая одежда в витринах vetements

Парижская марка одежды украсила витрины своего нью-йоркского магазина целым ворохом старой одежды.

Если в своей работе Демна Гвасалия и придерживается каких-то правил, то «всегда действовать неожиданно» – одно из них. На этот раз дизайнер удивил оригинальным оформлением витрин нью-йоркского магазина его марки vetements. Бутик, расположенный в универмаге Saks, теперь легко познать по окнам, заваленным ворохом старой одежды. При этом в декоре использованы вещи самых разных брендов.

Сам Гвасалия поясняет, что в основе этой концепции не просто эпатажный трюк, а призыв к благотворительности. Вся одежда, которую мы видим на витрине, является добровольным вкладом в экологию сотрудниками и клиентами магазина. Акция продлится до 10 августа, после чего собранная одежда будет отправлена в программу переработки одежды RewearAble.