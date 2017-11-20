Стефано Габбана одобрил сексуальные домогательства

Итальянский дизайнер ненадолго вернулся в центр внимания СМИ с очередным странным мнением.

В недавнем интервью журналу Vogue Стефано Габбана выразил странное и непопулярное мнение. Модельер прокомментировал волну скандалов, связанных с сексуальными домогательствами и насилием. В частности, взваливая ответственность на жертв грубого и неэтичного поведения, Габбана заявил: «Это не ново! Лукино Висконти приглашал Хельмута Бергера и Алена Делона в свою постель... Но послушайте, только вы решаете. Это правда. Все это знают. Через 20 лет вы говорите: «Ах! Он трогал мою задницу!» Это не насилие».

Подкрепить свою мысль дизайнер решил, напомнив журналистам, что европейская культура родом из Римской империи, которая подарила миру, в частности, календарь и канализационную систему. «Секс – актуальная тенденция. Но секс – это старая история. Мы итальянцы. Мы родом из Римской империи. Мы очень хорошо это знаем», – подчеркнул Габбана, предпочитающий жить не в XXI веке, а в античности.

Для большинства высказанное модельером мнение не стало шокирующим. Габбана и раньше публично выступал с непопулярными мыслями. Так, будучи открытым геем, он высказывался против равноправия и легализации однополых браков, а детей, рожденных при помощи ЭКО, называл «синтетическими». И даже пропав с новостных полос и со страниц многих изданий, дизайнер по-прежнему уверен: «Для меня политическая корректность – это подделка, потому что у вас нет возможности объяснить, что вы на самом деле думаете».