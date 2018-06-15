Вход
ADV
Интересно
Dolce&Gabbana (241)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стефано Габбано назвал Селену Гомес уродиной

  • 209
  • 0
  • 15 Июня 201811:00
Сюжеты: Dolce&Gabbana

Итальянский дизайнер вновь в центре скандала, на этот раз с комментарием по поводу внешности певицы.

Стефано Габбана в очередной раз показал себя как не очень воспитанный и совсем несдержанный человек. Дизайнер, часто позволяет себе публичные высказывания, которые обижают клиентов его марки. Теперь в центре внимания Габбаны оказалась певица Селена Гомес, которая неоднократно выходила в нарядах от Dolce&Gabbana на публику. На днях один из блогеров опубликовал в «Инстаграме» фотографии поп-звезды в пяти разных платьях красного цвета и предложил выбрать лучший образ. Автором одного из комментариев под постом стал Стефано Габбана, которые решил уместным написать: «She’s so ugly!!!» Видимо, на родной для дизайнера Сицилии сейчас стоит особенно жаркая погода.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru