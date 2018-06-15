Стефано Габбано назвал Селену Гомес уродиной

Итальянский дизайнер вновь в центре скандала, на этот раз с комментарием по поводу внешности певицы.

Стефано Габбана в очередной раз показал себя как не очень воспитанный и совсем несдержанный человек. Дизайнер, часто позволяет себе публичные высказывания, которые обижают клиентов его марки. Теперь в центре внимания Габбаны оказалась певица Селена Гомес, которая неоднократно выходила в нарядах от Dolce&Gabbana на публику. На днях один из блогеров опубликовал в «Инстаграме» фотографии поп-звезды в пяти разных платьях красного цвета и предложил выбрать лучший образ. Автором одного из комментариев под постом стал Стефано Габбана, которые решил уместным написать: «She’s so ugly!!!» Видимо, на родной для дизайнера Сицилии сейчас стоит особенно жаркая погода.