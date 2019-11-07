Стефано Пилати станет гостем ярмарки Pitti Uomo

Марка Random Identities станет специальным гостем флорентийского мероприятия.

Организаторы очередного сезона ярмарки Pitti Uomo назвали еще одного специального гостя январских мероприятий. Им станет марка Стефано Пилати Random Identities. Сама ярмарка будет проходить с 7 по 10 января, а Пилати представит свою коллекцию 9 января. PR-директор Pitti Immagine Лапо Чианки подчеркнул: «Прежде всего для нас будет огромным удовольствием представить в январе новый проект Стефано Пилати Random Identities на премьерном показе в рамках Pitti Uomo. Это естественный и ожидаемый результат наших отношений, основанных на взаимном уважении и дружбы».