Стилистка Лотта Волкова создала капсулу для adidas Originals

Старт продаж коллекции adidas Originals by Lotta Volkova намечен на 13 августа 2020 года.

Стилистка Лотта Волкова и adidas Originals выпустили совместную коллекцию, вдохновленную архивами марки. В капсуле можно найти оммажи моделям adidas 1990-х годов, спортивные костюмы, комбинезоны, брюки, олимпийки, платья, боди, шорты и топы. В дополнение к одежде были представлены и аксессуары, в числе которых сумки, клатчи, гетры, обновленные классические кроссовки adidas SL72 и сабо на платформе. О работе над коллекцией Лотта рассказала: «Я чувствую, что adidas всегда был рядом. И его влияние вышло далеко за пределы спорта и даже модной среды. Доказательство тому, например, – российские тинейджеры, которые делают татуировки в форме фирменных полос бренда, или сбривают их на голове, или превращают эти полосы в огромные наклейки и помещают их на свои машины».