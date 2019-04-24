Стритстайл: Гости фестиваля Coachella 2019

Максимально сексуально, максимально ярко, максимально блестяще – главные ориентиры фестивальной моды.

В минувший уикенд в американском городе Индио, штат Калифорния, прошел очередной фестиваль Coachella. Главное музыкальное событие весны, как всегда, привлекло внимание самой яркой и креативной молодежи. Внешний вид и образы гостей фестиваля были продиктованы лайнапом, главным номером которого стала пасхальная служба Канье Уэста. В остальном все осталось без изменений: сексуально, ярко и блестяще.