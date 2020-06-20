Стритстайл: Гости Недели моды в Лондоне. Осень, 2020

Образы гостей лондонских показов традиционно более скромные, чем в том же Нью-Йорке или Милане. Возможно, из-за климата.

Недавняя Неделя моды в Лондоне прошла в формате онлайн, что ждет показы ближайших месяцев. С одной стороны, это делает моду более демократичной и доступной. С другой, лишает Недели важной составляющей – стритстайл-репортажей. Порой, они рассказывают о тенденциях гораздо красноречивее. К примеру, эта подборка с улиц Лондона во время февральских показов. Местный стритстайл по-прежнему более строгий и отточенный, но все-таки стал более жизнерадостным.