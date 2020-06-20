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Неделя моды в Лондоне (413)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Лондоне. Осень, 2020

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  • 20 Июня 202015:13
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне, Горожане, Осень-зима 2020-21

Образы гостей лондонских показов традиционно более скромные, чем в том же Нью-Йорке или Милане. Возможно, из-за климата.

Недавняя Неделя моды в Лондоне прошла в формате онлайн, что ждет показы ближайших месяцев. С одной стороны, это делает моду более демократичной и доступной. С другой, лишает Недели важной составляющей – стритстайл-репортажей. Порой, они рассказывают о тенденциях гораздо красноречивее. К примеру, эта подборка с улиц Лондона во время февральских показов. Местный стритстайл по-прежнему более строгий и отточенный, но все-таки стал более жизнерадостным.

 
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