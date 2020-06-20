Вход
ADV



Интересно
Неделя моды в Нью-Йорке (604)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Нью-Йорке. Осень, 2020

  • 175
  • 0
  • 20 Июня 202014:25
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2020-21, Горожане

Прошедшая в феврале нью-йоркская Неделя моды традиционно удивляла уличными образами гостей показов.

Если кратко, то всю богатую эклектику Нью-Йорка можно разбить на несколько важных составляющих. Местные модники составляли образы из моделей больших – нет, огромных! – объемов, кожи или лакированных искусственных материалов и меха, лучше – крашенного. Что касается палитры, то порой гости показов выбирали расцветки, совсем не характерные для зимнего сезона. И конечно, никто не отменял американскую классику – голубой деним.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru