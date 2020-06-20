Стритстайл: Гости Недели моды в Нью-Йорке. Осень, 2020

Прошедшая в феврале нью-йоркская Неделя моды традиционно удивляла уличными образами гостей показов.

Если кратко, то всю богатую эклектику Нью-Йорка можно разбить на несколько важных составляющих. Местные модники составляли образы из моделей больших – нет, огромных! – объемов, кожи или лакированных искусственных материалов и меха, лучше – крашенного. Что касается палитры, то порой гости показов выбирали расцветки, совсем не характерные для зимнего сезона. И конечно, никто не отменял американскую классику – голубой деним.