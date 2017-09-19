Стритстайл: Гости Недели моды в Нью-Йорке. Весна, 2018

Образы посетителей показов завершившейся в Нью-Йорке Недели моды удивили яркими красками и расслабленным настроением.

1 / 148 Стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке. Весна, 2018







































































































































































































































































































В этом сезоне нью-йоркский стритстайл удивил по-настоящему. Если местная уличная мода всегда значительно отличается от того, что мы видим в Старом Свете, то на этот раз ньюйоркцы преобразились кардинально. Главной фишкой американских модников стали яркие и сочные оттенки, которые не так часто появляются между шоу. Улицы Нью-Йорка пестрили розовым, красным, желтым, синим и другими красками. Особенно эффектно они смотрелись в сочетании с расслабленными силуэтами и мягкими линиями.