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Неделя моды в Нью-Йорке (526)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Нью-Йорке. Весна, 2018

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  • 19 Сентября 201711:51
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018, Горожане

Образы посетителей показов завершившейся в Нью-Йорке Недели моды удивили яркими красками и расслабленным настроением.

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  • Стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке. Весна, 2018

В этом сезоне нью-йоркский стритстайл удивил по-настоящему. Если местная уличная мода всегда значительно отличается от того, что мы видим в Старом Свете, то на этот раз ньюйоркцы преобразились кардинально. Главной фишкой американских модников стали яркие и сочные оттенки, которые не так часто появляются между шоу. Улицы Нью-Йорка пестрили розовым, красным, желтым, синим и другими красками. Особенно эффектно они смотрелись в сочетании с расслабленными силуэтами и мягкими линиями.

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