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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Сеуле. Осень, 2017

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  • 11 Апреля 201714:06
Сюжеты: Горожане

Недавняя Неделя моды в модной столице Кореи сезона осень-зима 2017 приятно порадовала оригинальным стилем гостей показов.

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  • Стритстайл: Гости Недели моды в Сеуле

Имеющий особый статус корейский город Сеул из сезона в сезон удивляет не только оригинальным подходом к моде местных дизайнеров, но и стилем гостей шоу. Пестрая публика, посещающая Seoul Fashion Week, привычно и мастерски смешивает местные традиции и европейскую культуру, создавая яркие миксы. Образы сеульских модников вряд ли можно перепутать с внешним видом жителей других столиц моды. Репортажи уличных фотографов говорят сами за себя.

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