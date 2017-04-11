Стритстайл: Гости Недели моды в Сеуле. Осень, 2017

Недавняя Неделя моды в модной столице Кореи сезона осень-зима 2017 приятно порадовала оригинальным стилем гостей показов.

1 / 39 Стритстайл: Гости Недели моды в Сеуле













































































Имеющий особый статус корейский город Сеул из сезона в сезон удивляет не только оригинальным подходом к моде местных дизайнеров, но и стилем гостей шоу. Пестрая публика, посещающая Seoul Fashion Week, привычно и мастерски смешивает местные традиции и европейскую культуру, создавая яркие миксы. Образы сеульских модников вряд ли можно перепутать с внешним видом жителей других столиц моды. Репортажи уличных фотографов говорят сами за себя.