Прошедшая недавно в японской столице Неделя моды порадовала очень классными образами гостей показов.

1 / 71 Стритстайл: Гости Недели моды в Токио













































































































































Пока дизайнеры презентовали свои коллекции сезона осень-зима 2017/18, токийские модники позировали перед объективами уличных фотографов. В эти дни улицы центрального Токио пестрили стильными и удивительно эклектичными образами. Японцы продолжают вдохновляться культурным наследием своей страны, однако разбавляют его актуальными трендами мировой моды. В этом сезоне у токийцев особенным уважением пользовались и европейский стиль 1960-х годов и панк.