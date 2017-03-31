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Неделя моды в Токио (22)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели моды в Токио

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  • 31 Марта 201711:21
Сюжеты: Неделя моды в Токио, Горожане

Прошедшая недавно в японской столице Неделя моды порадовала очень классными образами гостей показов.

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  • Стритстайл: Гости Недели моды в Токио

Пока дизайнеры презентовали свои коллекции сезона осень-зима 2017/18, токийские модники позировали перед объективами уличных фотографов. В эти дни улицы центрального Токио пестрили стильными и удивительно эклектичными образами. Японцы продолжают вдохновляться культурным наследием своей страны, однако разбавляют его актуальными трендами мировой моды. В этом сезоне у токийцев особенным уважением пользовались и европейский стиль 1960-х годов и панк.

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