Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Лондоне

Завершившаяся на днях Неделя мужской моды в британской столице по традиции порадовала не только показами, но и стильными образами гостей шоу.

1 / 124 Гости Недели мужской моды в Лондоне























































































































































































































































На этот раз Лондон удивил по-настоящему. Кажется, местные модники предпочли окончательно отказаться от традиционной британской чопорности и элегантности в пользу спорта и панка. Образы гостей прошедших показов привлекали своей расслабленностью и желанием носить комфортную и удобную одежду.