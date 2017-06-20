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Неделя моды в Лондоне (341)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели мужской моды в Лондоне

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  • 20 Июня 201718:08
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне, Горожане

Завершившаяся на днях Неделя мужской моды в британской столице по традиции порадовала не только показами, но и стильными образами гостей шоу.

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  • Гости Недели мужской моды в Лондоне

На этот раз Лондон удивил по-настоящему. Кажется, местные модники предпочли окончательно отказаться от традиционной британской чопорности и элегантности в пользу спорта и панка. Образы гостей прошедших показов привлекали своей расслабленностью и желанием носить комфортную и удобную одежду.

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