Стритстайл: Гости Недели мужской моды. Весна, 2019

Милан традиционно порадовал расслабленностью и непринужденностью местного стритстайла.

Завершившаяся в Милане Неделя мужской моды приятно удивила образами, которые выбирали местные модники. На этот раз, повинуясь капризам погоды, гости показов окончательно выбрали расслабленность и непринужденность. Кто-то сделал ставку на классику и натуральные ткани, кто-то работал со спортом и современными материалами. Главным условием стал полный отказ от формализма и каких бы то ни было дресс-кодов.