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Неделя моды в Милане (503)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Гости Недели мужской моды. Весна, 2019

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  • 25 Июня 201813:19
Сюжеты: Неделя моды в Милане, Горожане

Милан традиционно порадовал расслабленностью и непринужденностью местного стритстайла.

Завершившаяся в Милане Неделя мужской моды приятно удивила образами, которые выбирали местные модники. На этот раз, повинуясь капризам погоды, гости показов окончательно выбрали расслабленность и непринужденность. Кто-то сделал ставку на классику и натуральные ткани, кто-то работал со спортом и современными материалами. Главным условием стал полный отказ от формализма и каких бы то ни было дресс-кодов.

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