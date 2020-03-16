Стритстайл: Гости Недели высокой моды. Весна-лето 2020

Кутюрная Неделя проходила в Париже в дни, когда пандемия не была пандемией, и казалось, что Европа останется в стороне от проблемы. Отсюда и традиционное праздничное настроение гостей показов.

Образы, которые можно было увидеть на улицах близ площадок кутюрной Недели, действительно, все как один были оптимистичны и легки. Выбор гостей парижских показов уже давно претерпел значительные изменения, теперь это не фрик-шоу и фэшн-активизм, а выверенный и утонченный стиль. Никто не хочет никого удивлять в эпоху, когда трендов не существует, а все самое важное происходит в сети. Тогда для чего лезть вон из кожи? Главное – выглядеть аккуратно и чувствовать себя комфортно.