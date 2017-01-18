Стритстайл: Гости Pitti Uomo 91

Представляем большой и яркий фоторепортаж с улиц Флоренции в дни проведения 91 сезона выставки Pitti Uomo.

1 / 198 Гости Pitti Uomo 91











































































































































































































































































































































































































Несмотря на то, что с каждым сезоном флорентийская выставка приобретает все больше черт традиционной Недели моды, она по-прежнему остается самым ярким событием в области мужской моды. Все больше ведущих дизайнеров предпочитают проводить презентации новых коллекций именно здесь, однако самым ярким на Pitti Uomo остается местный стристатйл. Парни, слетающиеся во Флоренцию в эти дни, демонстрирую безупречное чувство вкуса и довольно эксцентричный стиль. Смотреть на эти образы – чистое удовольствие!