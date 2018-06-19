Стритстайл: Гости Pitti Uomo. Весна, 2019

Завершившаяся на днях во Флоренции ярмарка мужской моды традиционно привлекал внимание уличных фотографов.

Все фоторепортажи с улиц Флоренции в этом сезоне говорили об одном: Pitti Uomo становится все более моложе и динамичнее. Из мероприятия с некогда неясным форматом и невнятным списком участников флорентийская ярмарка превратилась в одно из главных модных событий сезона. Публика, которую можно встретить здесь в дни проведения, отличается смелым стилем, устремленным в будущее. Это уже не просто классические костюмы с Свеил-Роу и эффектные шляпы. Сегодня Pitti Uomo представляет собой яркий калейдоскоп из разных стилей и культур.