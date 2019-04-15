Стритстайл: Неделя моды в Копенгагене

Образы гостей датской Недели моды – отличный пример того, как можно одеваться, пока весна еще не вступила в свои права окончательно.

Как и в остальной Скандинавии, в Копенгагене главным трендом многие годы является минимализм. При этом образы гостей местной Недели моды не выглядят скучными: сочетания разнородных фактур, многослойность и яркие акценты делают местный стритстайл самобытным и запоминающимся. Отдельного внимания заслуживает то, как датчане обращаются с классикой, создавая из нее суперактуальные луки.