Уличная мода итальянской столицы моды в который раз привлекает демократичностью и стремлением к простоте.

1 / 58 Стритстайл: Неделя моды в Милане. Весна-лето, 2018



















































































































Удивительно, но миланские модники ярким решениям предпочитают лаконичность и элегантность. В дни местной Недели моды на улицах города можно было увидеть толпы людей, одетых оригинально, но все же довольно просто. Ни в какое сравнение с модным марафоном, например, в Нью-Йорке миланские показы, конечно, не идут. Зато такой реалистичный подход к созданию образов может послужить отличным источником вдохновения: здесь масса готовых примеров.