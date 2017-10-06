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Неделя моды в Милане (461)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Милане. Весна-лето, 2018

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  • 06 Октября 201710:29
Сюжеты: Неделя моды в Милане, Горожане

Уличная мода итальянской столицы моды в который раз привлекает демократичностью и стремлением к простоте.

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  • Стритстайл: Неделя моды в Милане. Весна-лето, 2018

Удивительно, но миланские модники ярким решениям предпочитают лаконичность и элегантность. В дни местной Недели моды на улицах города можно было увидеть толпы людей, одетых оригинально, но все же довольно просто. Ни в какое сравнение с модным марафоном, например, в Нью-Йорке миланские показы, конечно, не идут. Зато такой реалистичный подход к созданию образов может послужить отличным источником вдохновения: здесь масса готовых примеров.

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