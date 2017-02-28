К началу женской Недели погода в Нью-Йорке погода смилостивилась над местными модниками и позволила снять громоздкую верхнюю одежду.

1 / 204 Стритстайл: Неделя моды в Нью-Йорке. Осень, 2017























































































































































































































































































































































































































В отличие от мужской Недели моды, стритстайл женской приятно радует пестротой и оригинальными луками. Нью-Йорк снова оправдывает звание самой демократичной и эклектичной столицы моды. Здесь находится место всему самому актуальному и удивительному. Образы, которые фотографы снимали на местных улицах, говорят сами за себя!