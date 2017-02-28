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Неделя моды в Нью-Йорке (503)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Нью-Йорке. Осень, 2017

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  • 28 Февраля 201722:41
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2017-18, Горожане

К началу женской Недели погода в Нью-Йорке погода смилостивилась над местными модниками и позволила снять громоздкую верхнюю одежду.

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  • Стритстайл: Неделя моды в Нью-Йорке. Осень, 2017

В отличие от мужской Недели моды, стритстайл женской приятно радует пестротой и оригинальными луками. Нью-Йорк снова оправдывает звание самой демократичной и эклектичной столицы моды. Здесь находится место всему самому актуальному и удивительному. Образы, которые фотографы снимали на местных улицах, говорят сами за себя!

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