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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Сеуле

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  • 12 Апреля 201910:03
Сюжеты: Горожане

Главное модное событие Южной Кореи традиционно удивляет контрастами и смелостью нарядов местной публики.

Уже не раз отмечалось, что посетители Недели моды в Сеуле – большие мастера игры на контрастах. Местные модники выбирают черный цвет в качестве основы и дополняют его яркими деталями. Эта тенденция сохраняется из сезона в сезон, но последняя Неделя показала и новые тренды. Наряды сеульцев вдруг окрасились в нейтральные базовые оттенки от белого до бежевого, а спортивный стиль и нормкор наполовину разбавились классикой.

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