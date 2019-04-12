Стритстайл: Неделя моды в Сеуле

Главное модное событие Южной Кореи традиционно удивляет контрастами и смелостью нарядов местной публики.

Уже не раз отмечалось, что посетители Недели моды в Сеуле – большие мастера игры на контрастах. Местные модники выбирают черный цвет в качестве основы и дополняют его яркими деталями. Эта тенденция сохраняется из сезона в сезон, но последняя Неделя показала и новые тренды. Наряды сеульцев вдруг окрасились в нейтральные базовые оттенки от белого до бежевого, а спортивный стиль и нормкор наполовину разбавились классикой.