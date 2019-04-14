Стритстайл: Неделя моды в Стокгольме

Снежную стокгольмскую Неделю моды местные модники оживили по-летнему яркой палитрой.

Главный тренд уличной моды Стокгольма в зимнее время по-прежнему один – это шубы всех цветов и фасонов. Естественно, местные модники поддерживают идеи экологичности, поэтому натурального меха здесь не встретишь. Зато искусственные материалы на любой вкус! Также от промозглой зимы спасаются при помощи многослойности, огромных шарфов и позитивной летней палитры.