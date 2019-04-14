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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя моды в Стокгольме

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  • 14 Апреля 201920:04
Сюжеты: Горожане

Снежную стокгольмскую Неделю моды местные модники оживили по-летнему яркой палитрой.

Главный тренд уличной моды Стокгольма в зимнее время по-прежнему один – это шубы всех цветов и фасонов. Естественно, местные модники поддерживают идеи экологичности, поэтому натурального меха здесь не встретишь. Зато искусственные материалы на любой вкус! Также от промозглой зимы спасаются при помощи многослойности, огромных шарфов и позитивной летней палитры.

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