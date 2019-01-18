Стритстайл: Неделя мужской моды в Милане. Осень, 2019

Миланские модники как всегда порадовали эклектичными, но не сложными образами.

Завершившаяся Неделя мужской моды в Милане в очередной раз показала, насколько контрастны стили местных модников и посетителей Pitti Uomo. В столице итальянской моды царит эклектика и более простое отношение к выбору гардероба, пусть даже он выбирается для похода на модный показ. В центре внимания миланцев комфорт, динамика и спортивный стиль. Даже те, кто хочет выглядеть утонченно и элегантно, не обходятся без атрибутов спорта.