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Неделя моды в Милане (527)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя мужской моды в Милане. Осень, 2019

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  • 18 Января 201910:39
Сюжеты: Неделя моды в Милане, Осень-зима 2019-20, Горожане

Миланские модники как всегда порадовали эклектичными, но не сложными образами.

Завершившаяся Неделя мужской моды в Милане в очередной раз показала, насколько контрастны стили местных модников и посетителей Pitti Uomo. В столице итальянской моды царит эклектика и более простое отношение к выбору гардероба, пусть даже он выбирается для похода на модный показ. В центре внимания миланцев комфорт, динамика и спортивный стиль. Даже те, кто хочет выглядеть утонченно и элегантно, не обходятся без атрибутов спорта.

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